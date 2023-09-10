Karesi'de Okul önlerindeki yaya çizgileri yenileniyor

Karesi Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol ağları üzerinde vatandaşların can güvenliğini korumak için yaya geçidi ve yol çizgilerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, öğrencilerin okula geliş gidişlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerindeki çizgileri de yenilerken eskiyen levhalar yerine yeni trafik uyarı levhaları yerleştirdi.

Karesi Belediyesi yaya çizgilerini yeniliyor, okul önlerine uyarı levhaları yerleştiriyor Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’de ana cadde ve büyük sokaklardaki çalışmalarıyla yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi, Karesi geneline yaydığı yaya geçidi çalışmalarını tamamlamak için aralıksız çalışıyor.

Karesi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçe genelindeki tüm okulların önüne öğrencilerin okula geliş gidişlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik uyarı levhaları yerleştirdi, eskiyen levhalar ise yenileriyle değiştirildi. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde giriş çıkışlarını sağlamak, bununla birlikte olabilecek trafik kazalarının da önüne geçmek için Karesi Belediyesi ekipleri, okul girişlerinin önünde yaya geçidi işaretlemeleri çalışmalarına devam ediyor. Okul önlerinde araçların hızını azaltmak için yer alan kasislerin çizgileri de yenileniyor.

Yapılan yol çizgi çalışmalarıyla ise trafik akışının daha güvenli olması için şeritlerin net hale gelmesi sağlanıyor. Karesi ekipleri, yol çizgi çalışmalarını boya uygulamasıyla gerçekleştiriyor. Tüm kentte ve belirlenen okulların önüne yapılan yaya geçidi çizgi çalışmaları ise devam ediyor.