Karesi'de parklarda yenileme çalışmaları sürüyor

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bin 500 adet bank, çatılı piknik masası ve piknik masalarının bakımı ile zemini yıpranmış toplam 4 bin 260 m alanda yürüyüş yollarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Karesi Belediyesi mesire, park ve bahçe gibi yeşil alanlarda bulunan bank, çatılı piknik masası ve piknik masalarının bakımı ile zemini yıpranmış toplam 4260 m alanda yürüyüş yollarının yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile mevcut bankların kullanım ömürleri de uzatılmış olacak. Vatandaşlar hem temiz ve güzel görünümlü banklarda ve piknik masalarında otururken, yenilenen yürüyüş yolları ile ayak ve vücut sağlığı için koruyucu bir tabanda spor yapma imkanı bulacak.

Parklarda zımpara ve vernikleme yapılıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede mevcut parklarda bulunan bin 500 adet bank, çatılı piknik masası ve piknik masalarının bakımını gerçekleştiriyor. Bakım dâhilinde önce zımpara çalışmaları yapılan bank, piknik masası ve piknik masalarında sonrasında vernikleme çalışmaları yapılarak dayanıklı hale getirilmesi ve kullanım süresi uzatılıyor.

Yürüyüş yolları zemin iyileştirme çalışmaları

İlçedeki mahallelerde bulunan yürüyüş yollarının, çocuk oyun alanlarının zemin iyileştirme çalışmaları ise devam ediyor. Zemini zamanla yıpranmış toplam 4 bin 260 m alanda EPDM, kauçuk ve akrilik zeminin sökümü ve değişimi planlama dahilinde sürüyor. Yumuşak yapısı ile çocuk oyun alanı ve yürüyüş yollarında ayak ve vücut sağlığı için koruyucu bir taban oluşturması hedefleniyor.