Karesi'de Türkiye yüzyılının kahramanları anıldı

Karesi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dahilinde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" adlı Fotoğraf Sergisi açılırken, 15/07 Şafak Vakti adlı Sinema Gösterimi etkinliği düzenlendi.

Karesi Belediyesi, Balıkesir Valiliği himayelerinde düzenlenen İl programlarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. İlk etkinlik Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" adlı Fotoğraf Sergisi ile başladı. 15 Temmuz kahramanları için duaların okunması ile başlayan sergide Balıkesir Mehteran Takımı gösteri sundu. Açılışta kısa bir konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “15 Temmuz 2016’da canlarını hiçe sayarak kendini siper eden kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor; yaşamları pahasına demokrasimize ve ülkemize hayat veren şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Açılış sonrası fotoğraf sergisi gezildi.

Şafak vakti adlı sinema gösterimi yapıldı

Balıkesir Valiliği himayelerinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İl programları dahilinde Karesi Belediyesi tarafından 15/07 Şafak Vakti adlı Sinema Gösterimi etkinliği düzenlendi. 15/07 Şafak Vakti, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen kahramanların köprü üzerindeki hikayesini konu ediyor. Karesi Belediyesi Spor Toto Tesislerinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Etkinlikte Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve eşi Pelin Orkan, Karesi AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Yıldız Cengiz, AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy, AK Parti Karesi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kamil Yılmaz, AK Parti ilçe kadın ve gençlik kolları yönetici ve üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.