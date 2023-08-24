Karesi'de yollar parke taşı örülüyor

Karesi Belediyesi, 2023 yılının ilk 6 ayında merkez ve kırsal mahallelerde toplamda 240 bin metrekare kilit parke taşı döşedi. Çalışmalar dahilinde belediye tarafından 45 bin metrekare ise parke yol tamiratı yapıldı.

Karesi Belediyesi kırsal ve merkez mahallelerde yol, asfalt yama ve parke taşı döşeme çalışmaları hızlandı. Belediye ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler bir çok mahallede ise stabilize yol düzenleme çalışmaları sürüyor.

6 ayda 240 bin metrekare parke yol

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak- 1 Temmuz tarihleri arasında 240 bin metrekare yeni parke yol çalışması yaptı. Ekipler yine bu süre içerisinde kırsal mahallelere 190 bin metrekare yeni yol yaparken, 35 bin metrekare yolu ise tamir etti. Merkez mahallelerde ise 50 bin metrekare yeni yol yapılırken, 10 bin metrekare yol ise tamir edildi. Ekipler çalışmalarını ise ara vermeden sürdürüyor.

Ulaşım konforlu hale geliyor

Karesi Belediyesi’nin parke yol yapım çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Başkan Dinçer Orkan, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Karesi’de daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Karesi sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” dedi.