Karesi Eurodesk'ten gençlere Avrupa'yı keşfet programı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası olan Karesi Belediyesi bilgilendirme ve atölye çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası başvurusu kabul edilen Karesi Belediyesi, Eurodesk Temas Noktası olarak 10. bilgilendirme faaliyetini ve atölye çalışmalarını gerçekleştirdi. Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya okulda öğrenim gören öğrenciler katılım sağladı. Tanıtım toplantısına okulda görev yapan öğretmenler ile birlikte öğrenciler katıldı. Toplantıda Karesi Eurodesk, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) programları ile gönüllük projelerini tanıttı.

Bilgilendirme faaliyeti ile katılımcılara Karesi Belediyesi’nin hali hazırda yürütmekte olduğu AB projeleri hakkında bilgi verildi. Eurodesk Temas noktası olarak yapılacak çalışmalar anlatıldı.

TÜRK Gençleri ve Avrupa arasında köprü oluyor

Program akışında sunumunu gerçekleştiren Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil “Ülkemiz gençliği kendileri için yurtiçi ve yurtdışında sunulan imkan ve fırsatlar hakkında yeterince bilgi sahibi değiller. Bizde Karesi Belediyesi olarak başkanımız Dinçer Orkan’ın öncülüğünde bu programa başvuruda bulunmayı ve gençlere Avrupa Birliği fırsatlarını anlatmayı ve gençler ile Avrupa arasında bir köprü oluşturmayı kendimize vazife edindik. Belediye Başkanımız Dinçer Orkan’ın sözü üzerine; Gençlerimiz bizim için çok değerli. Bildiğiniz gibi 2022 yılı tüm Avrupa’da ‘Avrupa Gençlik Yılı- #EYY2022’ olarak belirlenmiş ve bu yılın Avrupa çapında gençlerin geniş katılımıyla kutlanması planlanmıştır. Avrupa Gençlik Yılı kampanyası Ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak koordinasyonuyla yürütülmektedir. Bizde Karesi Belediyesi olarak gençlerimizin öneminin farkındayız. Onlara değer katacak çalışmalara imza atıyoruz. 2022 Avrupa Gençlik Yılı dahilinde düzenli olarak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği projeleri konusunda mentörlük ve danışmanlık yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Balıkesir’deki tek temas noktası Karesi

Eurodesk; gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi ağı olarak tanınıyor. 35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ürk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirildi. Türkiye’de toplam 64 ilde 106 Eurodesk Temas Noktası bulunuyor. Bu proje ile Karesi Belediyesi Balıkesir ili sınırları içerisinde Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanmış tek kurum olarak öne çıkıyor.