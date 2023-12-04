Karesi İHA Üssü'nde sona doğru

Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezinde inşaat çalışmalarının sonuna geliniyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Milletvekili İsmail Ok, İl Başkanı Mehmet Aydemir, İlçe Başkanı Hakan Aka ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Bilsem ile birlikte Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi. Tesis önümüzdeki haftalarda hizmete alınacak.

İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, teknolojinin yön verdiği doğrultuda hizmetler yapmak ve en önemlisi ülkenin geleceği gençlere çağın anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Önümüzdeki haftaları tamamlanarak açılışı yapılması planlanan “Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi”nde Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Milletvekili İsmail Ok, İl Başkanı Mehmet Aydemir, İlçe Başkanı Hakan Aka ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Bilsem ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Orkan tesis hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Açılışa sayılı günler kaldı

Önümüzdeki haftalarda açılması planlanan tesiste aynı anda birçok hizmet kullanılabilecek. İnsansız Hava Aracı (İHA) teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları, İniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alanları ile pist ve off-road RC araç yarış alanlarının yer alacağı Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi kurulması yönelik Türkiye’de bir ilk olacak merkez ile Karesi, İHA Üssü haline gelmesi planlanıyor. 20.797 m2 alana kurulan İHA üssünde idari ofis, uygulamalı eğitim merkezi, İHA üretim atölyesi, yatay İHA iniş pisti, düşey İHA iniş pisti yapılacak olup, yapım süreci devam ediyor. İlerleyen süreçte de RC araç yarış pisti RC araç off-road pisti ile tesisimizin elektrik enerjisinin sağlanacağı ges ünitelerinden oluşması planlanıyor.

Proje yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olacak. Yerleşke eğlence imkanı tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerine imkan tanıyacak. Yerleşke hem yakın hem de uzak çevredeki genç ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon ile hayata geçecek ve ayrıca hem ulusal hem de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir anlayış ile hizmet verecek.