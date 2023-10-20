Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka: 'Karesi'de milletimizin hizmetkarı olacağız'

AK Parti Karesi İlçe Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının onayı ile görevine başladı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından AK Parti Karesi İlçe Başkanlığına getirilen Hakan Aka’nın oluşturduğu İlçe Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmelerin ardından onaylanarak görevine başladı. ‘Karesi’yi Türkiye Yüzyılı’nın Kalesi’ yapacaklarını belirten AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Karesi’ye yakışan, Karesi’nin sorunlarını bilen, Karesi ile dertlenen güçlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi.

Hakan Aka: Filistinli kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz

“Güçlü Karesi, Güçlü Yönetim” şiarıyla, Karesi’ye hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, “Karesi Türkiye Yüzyılı’nın kalesi olacak” dedi. Başkan Aka yaptığı açıklamada; “Öncelikle Gazze’de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması olayını anlatmak istiyorum. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması asla kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz açıklamasıyla, çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan etmiştir. Türkiye olarak, Karesi olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bizlerde yüreğimizde hissediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Aka: Kalbi Karesi için atan bir yönetim oluşturduk

AK Parti Karesi İlçe Yönetim Kurulu’nun; kalbi Karesi için atan, Karesi’ye hizmet aşkıyla yanıp tutuşan isimlerden oluştuğunu belirten AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, “AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı tarafıma tevdi edildiğinden itibaren, AK Davamıza hizmet eden, bu yola gönül veren dava arkadaşlarımızla, abilerimizle sürekli istişare ettik. Onların öngörüleri ve bilgi paylaşımları sonucu AK Parti Karesi İlçe Yönetim Kurulumuzu birbirinden değerli arkadaşlarımızla oluşturduk. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in istişare ve değerlendirmeleri sonucu onaylanan İlçe Yönetim Kurulumuz görevine bugünden itibaren başlamıştır.

Aka: “Karesi, Türkiye yüzyılının kalesi olacak”

Bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, ilk günkü aşkla Karesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşaa edeceğiz. Bizler AK Davamız için, Milletimiz için 22 yıldır hizmet aşkımızı her alanda ülkemizi kalkındırmak için, yılmadan, yorulmadan çalışarak gösterdik. AK Parti milletine hizmet için, Milletinin hizmetkarı olmayı kendine düstur edinmiş bir partidir. Bugüne kadar eser ve hizmet siyasetine aralıksız bir şekilde devam eden partimiz, bundan sonra da Türkiye Yüzyılı’nda, her alanda ülkemizin gelişmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edecek. AK Parti Karesi olarak da bizler, Güçlü Karesi’yi oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız.

Aka: “Karesi’de milletimizin hizmetkarı olacağız”

Biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler var. AK Parti Karesi İlçe Teşkilatı bu konuda çalışmalarına başladı. Seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Her gün Karesi’de halkımızla birlikte olup, onları dinliyoruz. Onların taleplerini, beklentilerini yakından takip edip, neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Milletimize hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Davamıza hizmet etmiş, gönül vermiş yol arkadaşlarımızla birlikte olup, onlarla devamlı istişare ederek çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Bu vesile ile AK Parti Karesi İlçe Yönetim Kurulumuzun, Karesi’miz için hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte hedefimiz, Güçlü Karesi, Güçlü Balıkesir, Güçlü Türkiye olacak. Durmak yok yola devam inşallah” dedi.

Başkan: Hakan Aka

Yönetim Kurulu Üyesi : Kadir Palaz, Alphan Turhan, Büşra Güler, Uğur Demiraslan, Nusret Arıkan, Nazım Memiş, Hülya Ayyıldız, Raşit Kuterler, Ömer Reyhan, Ali Çakıroğlu, Hatice Çakıl, Oktay Yılmaz, Emre Yeşilağaç, Yasin Aydın, Özkan Sarıçalı, Hasan Tahsin Mutluhan, Özgür Fındıklı, Ahmet Erkarapınarlı, Fahri Aydemir, Serkan Bulut, Tansu Karagöz, Nihat Gezen, Nilüfer Selvi, Burak Kaya, Emre Köse, Berkay Ural, Hande Karakaş, Nuri Aktürk ve Abdullah Arı’dan oluştu.