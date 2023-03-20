Karesi'nin köy konakları hizmete girecek

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde yaptığı ’köy konakları’ ile unutulmaya yüz tutmuş ’köy odası’ geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Köteyli, Çaypınar ve Aktarma Mahallelerine köy konağı yapımı çalışmaları sürerken, konakların baharda hizmete alınması planlanıyor.

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerin ’köy odası’ geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktarıyor. Karesi Belediyesi, 3 mahalleye de köy konağı yapımı çalışmalarını ise sürdürüyor. Karesi Belediyesi şimdi de Köteyli, Çaypınar ve Aktarma Mahallelerine köy konağı yapımı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konakların bahar aylarında tamamlanarak açılması planlanıyor. Belediye ayrıca önümüzdeki dönemlerde de diğer mahallelere köy konağı yapımı için planlamalara başladı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, inşa edilen köy konaklarının mahallenin cenaze, hayır, toplantı gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap vereceğini ifade etti. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyeciliği de önemsediklerini dile getiren Başkan Orkan, merkezindeki mahallelerde ne varsa ilçe merkezine en uzak mesafedeki mahallelerimizde de aynı yatırımların olacağını söyledi.