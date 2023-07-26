Karesi'nin sosyal tesisleri bir bir açılıyor

Karesi Belediyesi, Armutalan Kültür Merkezi açılışı ardından Kavaklı, Köteyli, Çaypınar ve Aktarma Mahallelerinde yapımı tamamlanan sosyal tesislerden Çaypınar’ın açılışı 28 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerin ’köy odası’ geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktarıyor. Geçtiğimiz hafta Armutalan Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirerek, kırsaldaki sosyal tesislerine bir yenisini daha ekleyen Karesi Belediyesi, 4 mahalleye daha yapılan sosyal tesisin açılışlarını gerçekleştirecek. Karesi Belediyesi şimdi de Kavaklı, Köteyli, Çaypınar ve Aktarma Mahallelerine köy konağı yapımını tamamladı. Diğer mahallelere köy konağı yapımı için planlamalar sürüyor. Çaypınar Mahallesi Sosyal Tesisinin açılışı 28 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, inşa edilen köy konaklarının mahallenin cenaze, hayır, toplantı gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap vereceğini ifade etti. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyeciliği de önemsediklerini dile getiren Başkan Orkan, “Kırsalda tabiî ki yolları ve altyapı çalışmalarımızı yapıyorduk. Başka neler yapılabilir diye düşündüğümüzde sosyal tesis ihtiyaçlarının olduğu bilgisi bize ulaştı. Bununla ilgili olarak bugüne kadar Aktarma, Kavaklı, Köteyli ve Çaypınar’da bu işlerin yapımını gerçekleştirdik. İnşallah sırasıyla onların açılışlarını da yapacağız” dedi.