Karesi TOKİ Kapalı pazar yeri inşası başladı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşların istek ve talepleri ile yeni proje ve yatırım çalışmalarına devam ediyor. Yeni Mahalle’de 2 ay içerisinde hizmete alınması planlanan kapalı pazaryeri yapımı için çalışmalar başladı.

Karesi’nin Yeni Mahalle’de (TOKİ) yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve talepleri üzerine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan kapalı pazaryeri yapımı için çalışmaları başlattı. Sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Orkan, vatandaşların istek ve taleplerini bir bir yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerin köy konakları, spor sahaları, kültür merkezi, park, yeşil alan, mesire alanı, asfalt yol ve parke taşı gibi ihtiyaçlarını planlamalar dahilinde tek tek karşıladıklarını söyleyen Başkan Orkan, Yeni Mahalle (TOKİ) sakinlerine de müjde verdi.

TOKİ kapalı pazaryeri inşası için çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Orkan, pazaryerinin temel hafriyatına başlandığını belirtti. Pazaryerinin bin 200 metrekare arazi içerisinde 800 metrekare üstü kapalı çelik yapıdan inşa edileceğini ifade eden Başkan Orkan, yapıyı 2 ay içerisinde bitirerek hizmete almayı hedeflediklerini söyledi. TOKİ’de yaşayan vatandaşların önemli ihtiyaçlarından birinin de pazaryeri olduğunu vurgulayan Başkan Orkan, “Mahallelerimizin temel ihtiyaçlarını çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Karesi’mizin ihtiyaçlarını belirliyor, planlamalarımızı yapıyor ve aciliyet sırasına göre tek tek yerine getiriyoruz. Çalışmalarımız ve yatırımlarımızı vatandaşlarımızın istek ve taleplerine göre öncelik sırasına göre yapılıyor. Karesi’miz için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.