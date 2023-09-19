Karesi'ye güneş enerjisinden 2,5 yılda 4 milyon TL gelir

Karesi Belediyesi, bünyesinde kurmuş olduğu Güneş Enerjisi Santrali’nden (GES) 2,5 yılda ürettiği 4,3 milyon kW enerji ile yaklaşık 4 milyon liralık gelir elde etti. Karesi Belediyesi, GES ile hem ‘Sıfır Atık’ hedeflerine hem de gelir getirici projelerine katkı sağlamış oluyor.

Karesi Belediyesi’nin ekonomik gücünü arttırmak ve tasarruf edici çözümler bulmak için başlattığı çalışmalardan olan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, GES ile belediyenin hem gelir elde ettiğini hem de çevreci atılımlar yaptığını söyledi. Davutlar Mahallesi’nde 1 MW gücünde kurulan güneş enerji santrali 4 yıl boyunca belediye kasasından para çıkmadan kendi kendini amorti ederek, üretim yapması planlanıyor. 4 yıl sonunda ise elde edilmeye başlayacak olan gelir belediye kasasına kalacak.

2.5 yılda yaklaşık 4 milyon lira

Karesi Belediyesi, bünyesinde kurmuş olduğu Güneş Enerjisi Santrali’nden (GES) 2,5 yılda ürettiği 4.3 milyon kW enerji ile yaklaşık 4 milyon liralık gelir elde etti. 2021 yılında 1 milyon 752 bin kW enerji üreten Karesi GES, 1 milyon 749 bin 387 lira gelir elde etti. 2022 yılında ise 1 milyon 713 bin kW enerji üreten Karesi Belediyesi’nin kasasına ise 1 milyon 713 bin 367 lira para girdi. 2023 yılının ilk 5 ayında üretilen enerji miktarı ise yaklaşık 800 bin kW olurken, elde edilen gelir ise 486 bin 424 lira.

Belediyeye gelir elde edici projeler

Üretime devam eden tesisin belediyeye önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Belediyenin asli görevlerinin yanında gelir getirici hizmetlerde yapmak lazım. Karesi Belediyesi olarak kendi tükettiğimiz elektrik enerjisini kendi kaynaklarımızla, Güneş Enerjisi Santralleriyle karşılamak ve milli ekonomiye bir katkı sağlamak istedik. GES 1 MW’lık bir yatırım. Bunu 5 MW çıkarma şansımız var. Enerji tesisimiz ileriki planlamada Karesi Belediyemize güzel bir gelir olacak. Buradan elde edeceğimiz gelir ile tesisin kurulum kredisini de ödemiş olacağız. Yaklaşık bir 4 yıllık süre içinde buraya harcanan gider, belediye kasasından çıkmadan ödenmiş olacak. Hep geleceği planlıyoruz. Güçlü ve güzel bir belediyemiz olsun istiyoruz” dedi.