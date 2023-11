Karesi Belediyesi Eurodesk Temas Noktasının faaliyetleri, Girişimcilik, Gençlik Değişim Programlarından Karesili gençler AB fırsatlarından faydalanıyor.

Türkiye Ulusal Ajansı “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından başvurusu kabul edilen Eurodesk Temas Noktası Karesi Belediyesi, “Time to Move”, Eurodesk ağı etkinliği çerçevesinde bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya devam etti.

Karesi Belediyesi, Balıkesir ili sınırları içerisindeki Eurodesk Temas Noktası olarak, Erasmus+ Programının, Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikâyelerinin daha görünür hale gelmesi için düzenlemiş olduğu “Time to Move “, Eurodesk Ağı etkinliğinde üniversitede öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil, Karesi Belediyesi tarafından yürütülen yerel ve uluslararası projeler hakkında katılımcı gençlere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Tecrübeler gençlerle paylaşılıyor

Karesi Belediyesi Eurodesk Temas Noktasının faaliyetleri, Girişimcilik, Gençlik Değişim Programları, Avrupa Dayanışma programı (esc),avrupayı keşfet programı (discover eu) hakkında gençlere bilgiler verildi. Avrupa Birliği projeleri özelinde Uluslararası etkinliklerin ve değişim programlarının önemi, örgün eğitim ve staj değişim programları gibi hususlar üzerinde detaylı bilgilendirmeler ve sunumlar gerçekleştirildi. Avrupa fırsatlar atölyesi çerçevesinde daha önce Erasmus programlarından faydalanan gençler tecrübelerini katılımcı kişilerle paylaştı.

Başkan Orkan: “Gençler için geniş bir ağ kurduk”

Tıme to move (harekete geçme vakti )Etkinliği hakkında konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan; “Gençlerle ilgili yürütülen her faaliyet bizim için çok değerli. Bilindiği gibi Avrupa’da her yıl Ekim ayında düzenlenen “Time to Move” (harekete geçme vakti ) etkinlikleri bizde Karesi Belediyesi Eurodesk Temas Noktası olarak gençlerimize yönelik bilgilendirme ve Avrupa birliği fırsatlarından nasıl faydalanabilecekleri konusunda geniş bir ağ kurduk. Karesi Belediyesi olarak çok farklı alanlarda projeler yürütüyoruz. Bu projelerden gençlerimizin azami derecede faydalanmasını istiyorum. Bundan sonra top artık gençlerde. Biz belediye olarak gençlerin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.