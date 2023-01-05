Karesili öğrenciler spor ile buluşuyor

Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Belediyesi tarafından yürütülen "Karesi’de Eğitimde Spor" projesi ile 25 okula malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu’nda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki parçadır” dedi.

"Karesi’de Eğitimde Spor" projesi ile Balıkesir’in merkez Karesi ilçesindeki 25 okula malzeme dağıtımı yapıldı. Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Belediyesi tarafından yürütülen proje dahilinde Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Kaymakam Metin Arslanbaş, Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu katıldı. Proje ile Karesi’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören kız-erkek öğrencilere engelli öğrencilere yönelik; sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğin arttırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Malzemeler okul yönetici ve öğretmenlerine teslim edildi.

Başkan Orkan: “Eğitim ve spor ayrılmaz parçadır”

Tüm çocukların spor yapması gerektiğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın mutlaka bir branşta spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki parçadır. Çocuklarımızın spor bilinciyle yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Biz belediye olarak projeye gerekli desteği vermeyi, çocuklarımızı mutlu etmeyi, ilçemizin spor kenti olmasını, sporun tabana yayılması ve başarılı sporcular yetiştirmek için Kaymakamlığımız ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz öncülüğünde, diğer kurumlarımızın katkılarıyla projemizde hedeflerimize ulaşmayı arzu ediyoruz. İlçemizde okulları önemsiyoruz özellikle kırsal mahalle okullarına bu sene açılışlarını yaptığımız 5 halı saha yaparak öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunduk. Yine proje dahilinde belediyemize ait yüzme havuzunda öğrencilerimize antrenörlerimiz gözetiminde Karesi’de Yüzme Bilmeyen Kalmasın sloganıyla yüzme öğretiyoruz. Benzer yatırımlarımızı, faaliyetlerimizi geleceğimiz olan çocuklar ve gençler için yapmaya devam edeceğiz.”