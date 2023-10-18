Kargo görünümlü araçta kaçak göçmenler çıktı

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan kamyonetin arkasında 2'si kadın, 1'i çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı.

Kargo görünümlü araçta kaçak göçmenler çıktı
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Kırklareli’nde polis ekiplerince durdurulan kamyonetin arkasında 2’si kadın, 1’i çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçe yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, kargo görünümlü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan kamyonetin kasasında 2’si kadın, 1’i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.