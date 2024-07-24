Kargo ile kaçak silah sevkiyatına polis engeli

Kocaeli'de polis ekipleri, kargo aracılığı ile ruhsatsız silah sevkiyatı yapan 3 kişi yakaladı. Kargoda 5 ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi.

Kargo ile kaçak silah sevkiyatına polis engeli
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’de polis ekipleri, kargo aracılığı ile ruhsatsız silah sevkiyatı yapan 3 kişi yakaladı. Kargoda 5 ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarla polis ekipleri harekete geçti. 20 Temmuz tarihinde Körfez ilçesinde gönderilen kargoda 5 ruhsatsız tabanca (İtalyan SUR M9-9mm) ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken kargoyu gönderen ve teslim alan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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