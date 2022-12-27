Kargo sektöründe otonom drone'la kargo teslimatı başladı

Yurtiçi Kargo, otonom bir drone ile kargo teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Ankara Bağlıca’da gerçekleştirilen uçuş ve teslimatın, ilklerden biri olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Kargo şirketi Yurtiçi Kargo, 2022’nin son günlerinde drone’lu kargo teslimatını gerçekleştirdi. Ankara’da gerçekleşen uçuş, dakikalar içerisinde tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, kumanda ile yönlendirilen drone’lardan farklı olarak, hiçbir pilota ihtiyaç duymayan Yurtiçi Kargo Drone’u kendine özel dolaplar arasında uçuş gerçekleştiriyor. Gönderici kurye, kargosunu dolaba zimmetledikten dakikalar sonra yüksek kaldırma kapasiteli otonom bir drone dolaba gelip kargoyu teslim alıyor ve gideceği noktada bulunan akıllı dolaplara teslimatı gerçekleştiriyor. Alıcı müşteri ise kendisine gelen bir SMS ile şifresini alıyor ve drone’nun indiği dolaptan kargosunu teslim alabiliyor. Kargo şirketini otonom kargo İHA’ları 5 kiloya kadar 25x25x15 ölçülerinde bir kargoyu taşıyabiliyor ve eksi 20 ile 50 derece sıcaklıklarda hizmet verebiliyor.

“2023 bizim için otonom yılı olacak”

Ankara Bağlıca’da gerçekleştirilen otonom drone’lu kargo teslimatı sonrasında açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “2023 yılı Yurtiçi Kargo’da otonom teknolojiler yılı olacak” dedi.

Önyol, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün gururlu bir gün yaşıyoruz çünkü gerçekten zor bir projeyi kolaylıkla hayata geçirmiş durumdayız. Otonom kargo drone’larımız artık gökyüzünde. Bu gelişme şirketimizin 40 yıllık tecrübesinin eriştiği noktayı göstermesi bakımından çok önemli. Biz kargo drone’ları ile ilgili tüm yatırımlarımızı yapmaya başladık. Bundan sonra devletimizin konu ile ilgili hayata geçireceği regülasyonları bekleyeceğiz. Sürecin son kullanıcıya hizmet verme noktası yasal olarak mümkün olduğunda biz hazır olacağız.

Geçtiğimiz yıllarda otomasyonlu aktarma merkezleri, sektör için çok büyük bir gelişmeydi. Kargoların akıllı sistemler yoluyla hatlarına ayrılması, neredeyse hiçbir insan müdahalesi olmadan bir kamyondan diğerine kargoların sevk edilmesi, otomatik ölçüm tartım sistemleri hayal gibi bir şeydi. Bugüne geldiğimizde ise tüm bu gelişmeler bizim için birer standart haline geldi.

Bugüne kadar yaptığımız teknoloji yatırımlarının büyük çoğunluğu müşterilerimiz tarafından görünmesi pek mümkün olmayan alanlardaydı. Örneğin otomasyonlu bir aktarma merkezimiz var saatte 30 bin kargoyu bir araçtan diğer araca yükleyebiliyor, muazzam bir hızla binlerce kargoyu hatlarına ayrıştırabiliyor ancak bu teknolojiyi müşterilerimiz hayatının içinde göremez. Sadece kalitemizle hissedebilir. Hızımızla hissedebilir. Tecrübemizle hissedebilir.

Ancak bugünden sonra yapacağımız teknoloji yatırımları artık müşterilerimizin net bir şekilde göreceği, yaşayacağı alanlarda olacak. Bu yıl hayata geçireceğimiz projeleri belirtmek gerekirse;

0 Emisyonlu Yeşil Şube projesi

Yeşil Şube projesi kapsamında belirlediğimiz şubeler, tüm elektriğini güneş enerjisinden ürete, tamamen elektrikli araçlarla kargo dağıtımı yapan konsept şubeler açacağız. Bu birimlerimiz sayesinde temiz enerji alanında hem toplumda bir farkındalık oluşturacağız hem de geleceğin dünyasına şimdiden hazırlanmış olacağız.

Otonom kargo robotları

Projelerimizden biri de yerli üreticilerle çalışmalarımızı hızlandırdığımız kargo robotları üzerine olacak. Plazalarda asansörlerle entegre edilebilen, iş emirlerini internet üzerinden alabilen otonom robotlarımızla özellikle iş merkezlerinde muhaberat departmanlarının üzerindeki yükü azaltacağız.

Otonom forkliftler

Her gün yüzbinlerce kargonun, şube araçlarından hat araçlarına yüklediği aktarma merkezlerimizde teknoloji kullanımının artırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl saatlik işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini Haramidere’de inşa etmiş, daha sonra 4 aktarma merkezimizde daha dönüşümü başlatmıştık.

Şimdi ise aktarma merkezlerimizde işleyişimizi hızlandıracak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Sistemlerimize dahil edeceğimiz otonom forkliftler ile onlarca ağır kargo hiçbir insan müdahalesi olmadan araçlara yüklenebilecek.

İnsansız Kargo Araçları

Yine 2023 yılında otonom drone projemizle başlattığımız insansız kargo araçlarımızın arasına bir de kara aracı entegre edeceğiz. Bu sayede drone ile kargo dolabına teslim edilen bir kargo insansız kara aracı ile dolaptan teslim alınıp, bir plazaya getirilebilecek. Bu plazada görev yapan Yurtiçi Kargo robotu ilgili kargoyu insansız kara aracımızdan alıp alıcısına teslim edebilecek.

“Havada, karada her yerde otonom sistemlerimizi göreceksiniz”

Özetle 2023 yılı, teknoloji sistemlerine ve otonom projelere yatırım yaptığımız bir yıl olacak. Havada, karada, her yerde otonom sistemlerimizi göreceksiniz. Bu teknoloji yatırımlarımızı da yerli şirketlerle hayata geçirmeye de dikkat ediyoruz. Örneğin Otonom Kargo Droneları projemizde bir Türk firması olan DeliveryOne ile çalışıyoruz.”

Şirketin yenilikçi projeleri hakkında bilgi veren Önyol, “Ayrıca önümüzdeki yıl müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için yenilikçi çağrı merkezi modellerimizi de devreye alacağız” dedi.

Otonom projeleri ile ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu ile devamlı temas halinde olduklarını belirten Fatih Önyol, sektörün her zaman yanında oldukları için tüm BTK üyelerine ve başkanına ayrıca teşekkürlerini ilettiklerini ifade etti.