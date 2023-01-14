Kargo şirketi çalışanlarına 'KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi' verildi

Bilecik’te kargo şirket çalışanlarına yönelik ‘Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer(KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi’ verildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bilecik’te bulunan PTT ve diğer özel kargo şirketi çalışanları ile KBRN operasyon planında görevli personelin bilgilendirmesi amacıyla ‘KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi’ konulu seminer verildi. Bilecik Gençlik Merkezinde verilen eğitimde AFAD İl Müdürlüğü uzmanlarınca katılımcılara, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelerle karşılaşabilecekleri acil durumlar ve şüpheli posta tespiti halinde atılacak adımlar ve muhtemel yangınlara karşı atılacak adımlar konusunda bilgilendirme sağlandı.