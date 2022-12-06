Kargodaki şüpheli paketten 100 bin liralık kaçak makaron çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kargo firmasında bulunan şüpheli pakette yapılan aramalarda, yurt dışından ülkeye sokulmuş ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 81 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Keşan’daki bir kargo şirketinde bulunan şüpheli paketi inceledi. Aramalar sonucunda, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 21 bin adet içi tütün dolu, 60 bin adet içi boş olmak üzere toplamda 81 adet makaron ele geçirildi.

Keşan Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.