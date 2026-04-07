Karı kocanın çay ocağındaki omuz omuza mesaisi 15'inci yılında

Sakarya’nın Hendek ilçesinde çay ocağı işleten Nezaket ve Murat Mert çifti, 15 yıldır uzun mesai saatlerine ve hayatın zorluklarına rağmen omuz omuza vererek ekmek mücadelesini sürdürüyor.

İlçedeki belediye pasajında sabahın erken saatlerinden akşamın ilerleyen vakitlerine kadar mesai yapan çift, yıllar içinde işlerini geliştirirken bu işletmeden elde ettikleri gelirle çocuklarını da büyüttü.

Çay ocağını ilk olarak eşiyle birlikte açtıklarını belirten Nezaket Mert, eşinin 5 yıl başka bir sektörde çalışması nedeniyle bir dönem işi tek başına sırtlandığını anlattı. Mert, "Bu işe ilk önce eşimle başladım. Eşim daha sonra yaklaşık 5 yıl başka bir işte çalıştı ve ben tek başına devam ettim. Ardından eşimle yeniden beraber çalışmaya devam ettik. Şu anda eşim, ben ve bir arkadaşımız birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 15 yıldır çay ocağımızı işletiyoruz" dedi.

İlk başladıkları dönemde çocuklarının küçük olması sebebiyle oldukça zorlandıklarını dile getiren Mert, "Şimdi hepsi büyüdü ama yine de hem burada hem de evdeki işlerle uğraşmak zor oluyor. Sabah 07.00’den akşam 19.00’a kadar burada çalışıp ardından eve giderek ev işleri ve yemekle uğraşmak yorucu. Eşim tekrar yanıma döndükten sonra bir arkadaşımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Müşterilerimiz ve sevenlerimizle beraber yürüyoruz"

Eşiyle birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Mert ise 2012 şubat ayında şoförlüğü bırakarak çay ocağına ağırlık verdiğini kaydetti. Müşteri potansiyellerinin her geçen gün arttığını aktaran Mert, "Allah’ın izniyle müşterilerimiz, arkadaşlarımız ve sevenlerimizle beraber yürüyoruz. Dışarıdan gelen müşterilerimiz de var ancak çoğunlukla çevredeki esnafa hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.