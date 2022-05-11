Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis

Kocaeli'de tarlada karşılaştığı karı kocayı çıkan tartışma sonrasında pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 11.05.2022 16:19
  • Güncelleme: 11.05.2022 18:01
Karı kocayı öldüren sanığa iki kez müebbet hapis
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kocaeli’de tarlada karşılaştığı karı kocayı çıkan tartışma sonrasında pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Mayıs 2020 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Mehmet Akkuzu (53), Serkan (45) ve Gülersen Akarsu (42) çiftinin kızlarına mektup yazarak evlerinin bahçesine attı. Mektup sebebiyle aralarında husumet başlayan Mehmet Akkuzu ve Akarsu çiftçi mahkemelik oldu. Zaman zaman Akarsu ailesi ile tartışma yaşayan Akkuzu, 9 Mayıs’ta tarlada karşılaştığı Akarsu çiftini çıkan tartışma neticesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İndirim uygulanmaksızın iki kez müebbet hapis cezası verildi

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan Mehmet Akkuzu’nun Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Mehmet Akkuzu katıldı. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık, Akarsu çiftinin kendisine saldırdığını söyledi. Sanık, kasten öldürme suçundan indirim uygulanmaksızın iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

SHA Editör
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