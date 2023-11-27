Karısı mı itti, yoksa kendisi mi atladı?

Bursa’da aldatıldığını iddia eden kadın dini nikahlı eşiyle tartışıp bıçakla üzerine yürüdü. Karısının üzerine yürüdüğü adam 2. kattan aşağıya düşmüş halde bulundu. Yere düştüğünde vücudunda kırıklar oluşan kocasının başında bıçakla bekleyen öfkeli kadın meraklı komşularına "Beni aldatmanın bedeli bu gördünüz mü?" diye bağırdı. Kadın emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, eşini aşağıya ittiği iddialarını kabul etmedi. Yaralı koca ise bıçakla üzerine yürüyen karısından korktuğu için cama çıkıp yardım istediğini, o sırada karısının arkadan kendisini ittiğini iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Güleser K. (33) isimli kadın, kendisini aldattığı şüphesiyle evde tartıştığı kocası Yücel U.’nun üzerine bıçakla yürüdü. Yücel U. bir süre sonra 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşmüş halde bulundu. Yere düştüğünde hareketsiz halde kalan kocasının yanına elinde bıçakla inen Güleser K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki göstererek, ’’Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın’’ dedi. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgi soruşturma başlattı.

Biri itti dedi diğeri atladı

Sanık Güleser K. eşini kendisinin itmediğini savunarak, "Bir kadınla görüştüğünü fark ettim. Telefonunu alarak inceledim. Kendisinden telefon hattını değiştirmesini istedim. Yücel; GSM hattı numarasını değişemeyeceğini söyleyip cep telefonunu benden istedi. Kendisine evden gitmesini söyledim ancak Yücel hiçbir şekilde evden gitmeyi kabul etmedi. Cep telefonunu istedi, benim üzerime saldırdı. Elleriyle bir süre boğazımı sıktı. Kafama ve sırtıma yumruk attı. Daha sonra mutfaktan almış olduğu bir meyve bıçağıyla üzerime geldi. Bu sırada bıçağı kendisinin elinden zorla aldım ve bende kendimi korumak adına can havliyle kendisinin kafasına yumruk attım. Bir süre karşılıklı birbirimizi darp ettikten sonra Yücel mutfak camına çıktı. Cep telefonunu vermezsem imdat diye bağıracağını söyledi. Cep telefonunu vermeyince pencerede bağırmaya başladı. Komşuların rahatsız olduğunu söyledim. Bu sefer de kendisini pencereden atacağını söyledi. Kendisinin beni kandırdığını düşünerek telefonunu vermeyeceğimi bir kez daha söyledim. Birden bire pencereden aşağı doğru kendisini bıraktı. Böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediğim için şoka girdim. Yücel’in iddia ettiği gibi kendisine bıçak çekmedim, kendisinin evden ayrılmasına izin vermediğim doğru değil. Hiçbir şekilde kendisi aşağıya doğru ittirmedim. Yücel’in eline alarak üzerime doğru geldiği bıçağın nerede olduğunu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Güleser K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaralı koca Yücel U. ise kıskançlık sebebiyle dini nikahlı eşinin telefonunu aldığını ve geri vermediğini kaydederek, "Daha sonra tartışmaya başladık. Ben evden ayrılmak istedim ama Güleser buna izin vermedi. Evin kapasını kilitleyerek mutfaktan aldığı bıçakla üzerime doğru geldi. Bıçakla üzerime doğru gelince evin penceresine çıkarak yardım istedim. Pencere mermerine basarak inebileceğimi düşündüm. İnmek için hamle yaptığım sırada Güleser yanıma gelerek beni pencereden aşağı itti” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması sürerken, yaralı adamın hastanedeki tedavisinin de devam ettiği kaydedildi.