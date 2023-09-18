Karısını bıçaklayarak öldürmüştü: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir şahsın karısını bıçaklayarak öldürdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Karısını bıçaklayarak öldürmüştü: Dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Editör
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Esenyurt’ta bir şahsın karısını bıçaklayarak öldürdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt Pınar Mahallesi’nde evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarılarak çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp kaçmıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde şüpheli Ramazan D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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Dehşet anları kamerada

Öte yandan şahsın karısını bıçakladığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, adamın kadını defalarca bıçakladığı ve kadının yere düştüğü anlar yer aldı.