Kariyer günleri ile geleceğe yolculuk

Bilecik’te ‘Kariyer Günleri’ etkinliği çerçevesinde öğrenciler meslek çalışanları ile bir araya gelerek gelecek hedeflerini belirliyor.

Bilecik’te ‘Kariyer Günleri’ etkinliği Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Etkinlikte farklı meslek çalışanları okula davet edilirken, bazıları bizzat okul mezunları tarafından gerçekleştirildi. Kariyer günleri programına kaymakamlar, belediye başkanları başta olmak üzere il ve ilçelerin kurum müdürleri katkı sağladı. Öğrenciler gelecekteki kendilerini hayal ederek hedeflerini belirledikleri programda hukuk, sağlık, eğitim, tarım, ziraat, hayvancılık, orman, finans, akademisyenlik, bilişim, psikolojik hizmetler, gastronomi gibi meslek dallarından katılımcılar, öğrenciler ile sinerji oluşturdu.