Kariyer Ofisi'nden kariyer günlerine katkı

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, Ostim Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri’nde stant açtı.

Belediye görevlileri, ziyaretçilere iş bulma ve kariyer planlama çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Keçiören Belediyesinin bu organizasyona yerel yönetimler ölçeğinde destek vermesi ise hem üniversite yönetimi hem de ziyaretçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Kariyer Ofisi yetkilileri Kariyer Günleri’nde işverenlerle görüşürken, mezun düzeyindeki gençlerden iş ve staj başvuruları da aldı.

“Kariyer planlamaları konusunda ufuk açıcı bir organizasyon oldu”

Eğitim ve iş dünyasından birçok önemli ismin katıldığı Ostim Teknik Üniversitesi Kariyer Günleri’nde Kariyer Ofisi olarak yer almalarının istihdam noktasında geliştirilecek ilişkiler açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üniversitelerimizin düzenlediği böylesine güzel bir organizasyonda yer almaktan bahtiyarlık duyduk. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimizin mezun olduktan sonra iş bulma ve kariyer planlamaları konusunda ufuk açıcı bir organizasyon oldu. Biz de Kariyer Ofisimizle hem işverenlerimize hem de iş arayan vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. Kariyer Ofisimizin üniversite düzeyinde tanıtılması ve burada çeşitli iş birliklerinin kurulması, istihdam hedeflerimizi genişletme planlarımız doğrultusunda kazanım sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.