Karkamış Belediye Başkanı Doğan, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi

Gaziantep’in Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Karkamış Belediye Başkanı Doğan, bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette deprem, depremlere karşı alınabilecek önlemler ile yardım çalışmaları hakkında görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu, büyük yıkıma neden olan yüzyılımızın en büyük depreminden etkilenen 11 ilimize ve depremden etkilenen Karkamış’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek “Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi. Başkan Bakkalcıoğlu Karkamış Belediye Başkanı Doğan’a ziyareti nedeni ile teşekkür etti ve her zaman yanlarında olduklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi. Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan da Başkan Bakkalcıoğlu’na destekleri ve misafirperverliği nedeni ile teşekkür etti.