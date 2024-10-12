Karkas Ocakbaşı'na, Baltalimanı'nda görkemli açılış

Karkas Ocakbaşı Restoran, ocakbaşı konseptiyle hem klasik hem de modern Türk mutfağının seçkin örneklerini sunmayı hedefliyor. Restoranın dikkat çeken atmosferi, konuklarına sıcak ve samimi bir ortamda nezih bir yemek deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Açılış gününde misafirler, usta şeflerin ellerinden çıkan lezzetleri tatma fırsatı buldu. Mekân, özenle hazırlanmış ocakbaşı menüsüyle Türk mutfağının otantik lezzetlerini yeniden yorumlayarak hem göze hem damağa hitap eden bir gastronomi deneyimi sunmayı vaat ediyor.

ARKAZ: BALTALİMANI'NDA BÖYLE BİR MEKÂN AÇMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Açılışta konuşan Hayati Arkaz, Baltalimanı gibi İstanbul'un güzide bir semtinde böyle bir restoran açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Arkaz, "Karkas Ocakbaşı Restoran'ı hayata geçirirken geleneksel Türk mutfağını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefledik. Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM

Törene katılanlar arasında TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve MHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları da yer aldı. Açılışta hazır bulunan isimler arasında önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın varlığı, Yılmaz'ın iş ve siyaset dünyasındaki aktif katılımını bir kez daha gözler önüne serdi.

GASTRONOMİ VE ŞEHRİN SOSYAL HAYATINA YENİ BİR SOLUK

Açılış töreninin ardından davetliler, restoranın sunduğu lezzetleri deneyimleme imkânı buldu. Baltalimanı'nda açılan bu yeni restoran, İstanbul'un yeme-içme sahnesine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Karkas Ocakbaşı Restoran, hem bölge sakinlerinin hem de şehri ziyaret edenlerin vazgeçilmez duraklarından biri olmaya aday.