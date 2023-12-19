Karla buluşan doğadan kartpostallık manzaralar
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan manzara kendine hayran bıraktı.
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan manzara kendine hayran bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede, Akyazı ilçesi Keremali Yaylası kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre olduğu bölgeye gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.