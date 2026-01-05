Karla kaplanan 900 rakımlı Çam Dağı, kartpostallık görüntüler sundu

Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında kalan ve karla kaplanan 900 rakımlı Çam Dağı’ndaki manzara kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak ve fırtına yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakmıştı. Şehrin yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor. Bu çerçevede Kocaali ve Hendek ilçelerinin arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı’nda da etkili olan kar yağışı, kendine hayran bırakan manzaralar ortaya çıkardı. Ulaşımda herhangi bir aksiliğin yaşanmadığı ilçede belediye ekipleri teyakkuz halinde.