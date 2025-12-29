Karlı havada yürekleri ısıtan yardım

Bursa’da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı yapan Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği (TÜMBULSEVDER) Genel Başkanı Selahattin Turan, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa aldırmayan Turan, bugüne kadar bin 24 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Hayırseverler medikal firmalarına yönlendiriliyor

TÜMBULSEVDER’in yardım faaliyetlerinde farklı bir bağış modeli benimsendi. Dernek, nakdi bağış kabul etmezken, hayırseverleri doğrudan medikal firmalarına yönlendiriyor. Firmalar tarafından derneğe gönderilen tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu sistem sayesinde hem şeffaflığın sağlanırken hem de yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Başkan Turan, uygulanan bu yöntemle kısa sürede büyük bir başarı elde edildiğini vurgularken, zorlu hava şartlarına rağmen yardım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

TÜMBULSEVDER, ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına gönüllülük esasıyla devam ediyor.

"Hepimizin bir engelli adayı olduğunu bilerek hareket ediyoruz"

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu kaydeden TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, "TÜMBULSEVDER olarak sosyal sorumluluk duygusu ile hareket ederek, sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu bilerek ve en büyük engelin de sevgisizlik olduğunu düşünerek bu duygu ile hareket ediyoruz. Yarının bir dakikasının ne olacağını düşünemiyoruz. Bu yüzden de bize bu sosyal sorumluluk düşüncesinde, gönül köprüleri kurma yolunda emeklerinden ve yüreklerinden dolayı tüm hayırsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu projeyi gerçekleştirirken bin 24’üncü sandalyemizi bugün teslim ediyoruz. Bizi başarılı kılan en büyük etken dernek olarak akçeli işlerden uzak çalışıyoruz. Derneğimizi para işinden uzak tutuyoruz. Hayırseveri medikal firmasına yönlendiriyoruz. Medikal firmasından aldığımız tekerlekli sandalyeleri de Allah’ın bize emaneti olan canlarımıza hediye ediyoruz" dedi.