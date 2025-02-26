Karlı ve buzlu yollarda güvenli adımlar için öneriler

Kış aylarının etkisiyle kar ve buz, yolda yürürken düşme ve ortopedik yaralanma risklerini artırıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Cansabuncu, özellikle karlı ve buzlu zeminlerde düşme sonucu meydana gelen yaralanmalardan korunmak için birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Karla kaplı ve buz tutmuş yolların yayalar için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, kayma sebebiyle oluşabilecek incinmelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Cansabuncu, bu risklerden korunmanın en etkili yolunun ise ’penguen yürüyüşü’ olduğunu ifade etti. Op. Dr. Gökhan Cansabuncu, karlı ve buzlu ortamlarda güvenli yürüyüş için doğru ayakkabı seçiminin önemine dikkat çekti. Ayakkabıların geniş tabanlı, kaymayan ve düz yüzeylere sahip olması gerektiğini belirten uzman, ayrıca ayakkabının bileği sarmasının, burkulmalara karşı koruma sağladığını söyledi.

Yürürken ise küçük ve yavaş adımlar atmanın gerektiğini belirten Op. Dr. Gökhan Cansabuncu, "Ayakların dışa doğru çevrilmesi ve penguen tarzı yürüme, dengenin daha kolay sağlanmasına yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Op. Dr. Gökhan Cansabuncu, karlı havalarda kaygan zeminlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Karın daha yumuşak olduğu zeminlerde ve buzlanmayı engelleyen çim gibi yüzeylerde yürümek düşmeleri engellemek için daha güvenlidir" diye ekledi.

Ayrıca, eğimli yollardan ve merdivenlerden inerken adımların dikkatli atılması gerektiğini vurgulayan uzman, yan korkuluklardan destek alınmasını önerdi.

Kaygan zeminlerde yürürken ellerin ceplerde olmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Gökhan Cansabuncu, "Ellerin serbest olması dengeyi daha kolay sağlar ve bir düşme anında önlem almayı kolaylaştırır. Ayrıca, ağır cisimlerin ve çocukların kucakta taşınmaması gerekiyor" dedi.