Karlı yılbaşı ihtimali güçleniyor

Balkanlar ve Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenirken, İstanbul’da uzun yıllardır görülmeyen “karlı yılbaşı” beklentisi yeniden gündeme geldi. Son meteorolojik veriler, 31 Aralık gecesi sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceğine işaret ediyor.

Yılbaşına kar altında girilebilir

Aralık ayının son haftasına girilirken, meteoroloji uzmanları İstanbul’da belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanacağını öngörüyor. Yaklaşık on yıldır yılbaşı gecesi kar görmeyen megakentte, bu yıl kar yağışı ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor.

Kar önce yüksek kesimlerde başlayacak

Uzman değerlendirmelerine göre kar yağışı, 31 Aralık gecesi İstanbul’un yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla şehir geneline yayılabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 0 ile -2 derece arasına gerilemesi, karın yerde tutma ihtimalini artırıyor.

Sıcaklıklarda sert düşüş bekleniyor

Tahminlere göre gündüz 4-5 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, yılbaşı gecesi hissedilir şekilde düşecek. Nem oranının da etkisiyle kar yağışının şehir içinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Orhan Şen: Kar ihtimali yüzde 60’a çıktı

Prof. Dr. Orhan Şen, 30 ve 31 Aralık ile 1 Ocak döneminde İstanbul dahil Marmara’nın doğusunda kar yağışı ihtimalinin arttığını söyledi. Şen, Sibirya kaynaklı poyrazın etkili olacağını belirterek, “Hayatı durduracak bir kar değil, normal kış şartlarında bir kar bekleniyor” dedi.

AKOM’dan soğuk hava uyarısı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yayımladığı haftalık raporda, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren 10 derecenin altına, yeni hafta başında ise kar yağışı değerlerine gerileyeceğini duyurdu. AKOM, kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte aralıklı yağış geçişlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.