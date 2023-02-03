Karlı yollarda yoğun çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kardan kapanan 138 mahalle yolunu trafiğe açarken, kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için yol açma çalışmalarına başladı. Bursa genelinde 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelle yollarda kar mesaisi yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarını 24 saat boyunca kesintisiz sürdürüyor. Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 9 ilçede kardan kapanan 138 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan’da 35, Harmancık’ta 6, Gürsu’da 3, İnegöl’de 20, Keles’te 36, Kestel’de 6, Orhaneli’nde 12, İznik’te 10 ve Yenişehir’de 10 mahallenin yolu trafiğe açıldı. İnegöl ve İznik’te kapalı olan 5 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ederken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürüyor.