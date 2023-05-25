Karlık Yaylası'nda doğa görsel şölen sunuyor

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan Karlık Yaylası’nda kar sularından oluşan gölet ve orman manzarası, bulut geçişleriyle birlikte görsel şölen sunuyor.

Manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Karlık Yaylası, Esenköy beldesi ile Şenköy arasında yer alıyor. Esenköy’de yaşayan halk, 1600’lü yıllarda Devlet-i Ali’nin payitahtı İstanbul’un ve yönetim merkezi olan sarayın kar ve buz ihtiyacını karşılayan kar kuyularına sahipti. Karlık Yaylası’nda işletilen kar kuyularından buz elde edilip İstanbul’a götürülüyordu. Tarihi bir öneme de sahip olan yayla, asırlardır insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Denizden 700 metre yükseklikte olan yayla etrafında birçok türde ağaç, içme suları ve endemik bitkiler de yer alıyor. Karlık Yaylası, yaz aylarında özellikle kampçılar tarafından rağbet görüyor.

Karlık Yaylası zemini kışın yağan kar ve yağmur suları ile doluyor. Kışın buz tutan zemin bahar aylarında ise çözülüyor. Yazın, tatilciler ve yazlıkçılar tarafından piknik alanı olarak da kullanılan yayla, doğasıyla ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.