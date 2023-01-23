Karne heyecanı yaşayan minikler film gösteriminde buluştu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan minikleri film gösterimlerinde konuk etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan minikleri film gösterimlerinde konuk etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayıp Balık Dori ve Arabalar 3 isimli animasyon filmler, miniklerin beğenisine sunuldu. Sinema etkinliğinde mutlulukları gözlerine yansıyan minik izleyiciler, dikkatle filmleri takip etti.