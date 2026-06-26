Karne Heyecanına Kaymakam Tolga Toğan da Ortak Oldu

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona erdiği karne gününde Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Toğan, öğrencilerle bir araya gelerek karnelerini alan çocukların sevincini paylaştı. Öğretmenler ve velilerle de sohbet eden Toğan, eğitim öğretim yılı boyunca gösterilen emek ve özveri dolayısıyla tüm eğitim camiasını tebrik etti.



2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencileri kutlayan Toğan, yaz tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaymakamlık tarafından yapılan paylaşımda, "2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca emek gösteren öğretmenlerimizi, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

