Karne heyecanına ortak olurken miniklerden kitap okuma sözünü aldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerin karne heyecanına ortak olurken miniklerden bol bol kitap okuyacaklarının sözünü aldı.

Vali Aygöl, Bilecik’in Söğüt ilçesinde Salih Ömer Musaoğlu İlkokulu’nda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Ortar ile öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrenmenin yeri ve zamanı olmadığını belirterek konuşmasını yapan Vali Aygöl, ‘’Tatilin tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini temenni ediyorum. Sevgili öğrencilerimizden edindikleri okuma alışkanlığını tatil boyunca devam ettirmelerini istiyorum’’ ifadelerini kullandı.