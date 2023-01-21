Karne tatili Gölcüklü çocuklar için dolu dolu geçecek

Gölcük Belediyesi, yarıyıl tatiline giren 10-16 yaş arası öğrencileri 5 gün boyunca farklı etkinliklerle sanatla buluşturacak.

Gölcük Belediyesi’nin düzenleyeceği "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri ile öğrenciler ilk tatil dönemlerini sanatla dolu dolu geçirecek. Öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak etkinlikler, 30 Ocak Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde başlayacak. Öğrenciler, 5 gün sürecek etkinliklerde keçe duvar süsü, bez çanta süsleme, alevde cam boncuk, bileklik yapımının yer aldığı birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerde yeteneklerini geliştirecek. Öğrencileri sanatla buluşturacak etkinliklerde ilk olarak 30 Ocak Salı günü, keçe duvar süsü uygulaması yapılacak. 13.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte öğrenciler, keçenin kültürü, kullanım alanlarını, geleneksel teknikleri hakkında bilgi edinecek. Öğrenciler daha sonra öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirecek.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri için başvurular ise başladı. Etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi ile iletişime geçerek kayıtlarını yapabilir.