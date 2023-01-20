Yarıyıl tatili için hem çocukları karne alan velilere hem de liselere giriş ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan ayrıca, “Karnedeki düşük nota ani ve aşırı olumsuz tepkiler vermeyin” dedi.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Karne sevinci yaşayan öğrenciler 03 Şubat Cuma gününe kadar tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Ancak üniversite sınavlarına ve Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan öğrenciler tatil sürecinde de çalışmaya devam edecek. İstanbul Topkapı Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, hem çocukları karne alan velilere hem de liselere giriş ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere önemli ipuçları verdi.

Karnedeki düşük notlardan dolayı ailelerin çocuklarına ani ve aşırı olumsuz tepkiler vermemesi gerektiğini hatırlatan Akoğlan, “Aileler, bu sonucun altında yatan nedenleri araştırıp, sorunu ortadan kaldırmak için üzerlerine düşen görevleri yapmalılar. Yani aslında bu süreci sorunları olumlu sonuçlara çevirmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Akademik başarıyı çocuğun zekâ düzeyi, öğrenme kapasitesi, dikkat sürdürme becerisi kadar ailesel ve sosyal faktörler de etkilemektedir. Karnede düşük notların gelmesi ile fark edilen akademik sorunları çözüm yoluna giden aileler doğru yaklaşım gösteren ebeveynlerdir” dedi.

‘Çocuklar kurallara ihtiyaç duyar’

Tatilde dinlenmenin çocukların hakkı olduğunu vurgulayan Özgür Akoğlan, “Ancak bu sürenin ekran karşısında geçirilmesi verimli bir tatil olmayacaktır. Yarıyıl tatilinde teknolojiyi bilinçli kullanarak çocuğunuza örnek olun. Beyin gelişimi açısından öz denetimden sorumlu bölge, beynin en son gelişen kısımlarındandır. Bu nedenle de çocuklar isteklerini ertelemekte zorlanırlar; kurallara ihtiyaç duyarlar. Ancak sadece kurallar koymak yeterli değildir; sizin örnek ve takipçi olmanız da gereklidir. İmkanlarımızın elverdiği ölçüde çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeliyiz. Sizinle geçirdikleri her dakika onlar için ödül gibi olacaktır. Kendi çocukluğunuzu hatırladığınızda eminim ki onlara güzel anılar bırakmanın ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.

‘Çocuklarınızla birlikte kitap okuyun’

Ailelerin çocuklarla birlikte yaptığı aktivitelere değinen Akoğlan, “Birlikte kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Onlara anılarınızı anlatıp bu anıları birlikte resmedebilirsiniz. Masal saati düzenleyip anlattığınız masalı canlandırabilirsiniz. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması için onunla birlikte siz de kitap okuyun. Günde en az yarım saatinizi kitap okumaya ayırsanız, yıl sonunda okuduğunuz kitap sayısı sizi de mutlu edecektir... Özellikle okul öncesine ve İlköğretime bu yıl başlamış öğrencilerin birinci yarıyılda kazandıkları uyku düzeni, yeme içme alışkanlıkları, öz bakım, sorumluluk alma gibi öğrenimleri unutmamaları için yarıyılda da okul zamanındaki düzeni korumak gerekir” ifadelerini kullandı.

‘Sömestr tatili, köprüden önceki son çıkış’

Üniversite sınavlarına ve Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan öğrenciler için yarıyıl tatili önemli bir fırsat olduğunu belirten Özgür Akoğlan, “Sömestr tatili, köprüden önce son çıkış. İki haftalık dönem iyi değerlendirilmeli, verimli geçirilmeli ve eksikler giderilmelidir. Sınavlara hazırlanan öğrenciler yarıyıl özel çalışma programı hazırlamalı. Şimdiye kadar çalışmaya başlamamış olanlar için bile hala zaman var. Ama yarıyıl tatili sonrası zaman çok daha hızlı geçmeye başlayacak” dedi.

‘Hedefe ulaşmak için hala zamanımız var’

Öğrencilerin önünde 5 aylık bir zaman dilimi olduğunu hatırlatan Özgür Akoğlan, “Bu dilim, hedefimize ulaşmak için kalan uzun zamanımız. Bir de elimizde kısa zaman hedeflerimiz için bir yarıyıl tatili var. Fakat bu kısa zaman iyi değerlendirildiğinde bizi olduğumuz yerden daha üst başarı sıralarına taşıyacak ve eksikliklerimizi daha hızlı bir şekilde kapatabilmemizi sağlayacak bir zaman” ifadelerini kullandı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, 8 maddede sınavlara hazırlık sürecini nasıl iyileştirileceğini anlattı;

1. Bir gününüzü saatlere ayırarak kendiniz için en verimli olacak şekilde bir yarıyıl tatili programı hazırlayın.

2. Konularınızdan eksiklerinizin olduğu yerleri çıkarın.

3. Bilgi eksiklerinizin fazla olduğu konular üzerinden çalışma yaparak bu açığınızı kapatın.

4. Bilgi eksiklerinizin olmadığı konuları soru çözümleri yaparak pekiştirin.

5. Konuları daha hızlı bir şekilde bitirmek için yalnızca soru çözümleri üzerinden gitmeyin. Mutlaka önce konuyu öğrenip sonrasında pekiştirmek için konuyla ilgili soru çözümleri yapın.

6. Diğer öğrencilerin aksine tatil zamanınızın büyük bir kısmını TYT ve AYT hazırlıklarına ayırın.

7. Gün içinde programınıza sinema, tiyatro, arkadaşlarla buluşma gibi size keyif verecek etkinlikleri de eklemeyi unutmayın.

8. Planlı ve programlı çalışarak bu zamanı verimli bir şekilde yönetilmesi halinde ikinci döneme daha hızlı bir giriş yapılacağını unutmayın.