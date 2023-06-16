Karnelerini alıp yaylaya koştular

Bursa’nın Keles ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, Marmara’nın en büyük yaylası olan Koca Yayla’daki etkinliğe koştu. Gönüllerince eğlenen bine yakın çocuğun mutluluğu, havadan da görüntülendi.

Keles ilçesinde eğitim gören 894 ilk ve ortaokul öğrencisi, karne hediyesi olarak okullarından alınarak Marmara’nın en büyük yaylası olan Koca Yayla piknik alanına götürüldü. Keles Belediyesinin kurmuş olduğu Yerel Eylem Grubu Derneği koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Yaz tatiline girmenin heyecanını yaşayan öğrencilere yiyecek ve içecek ikram edilirken, aileler de boş durmadı. Piknik alanına çocuklarıyla birlikte gelen aileler de kurabiye, börek gibi aperitiflerle masaları süsledi.

Çeşitli oyunlarla gününü gün eden öğrencilere Keles Belediyesi tarafından da spor malzemeleri hediye edildi. Çocukların mutluluğu havadan da görüntülendi.