Karnelerini Kaymakam Özderin'den aldılar

Balıkesir’in Havran ilçesinde ilçe Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Havran Kaymakamı Enver Özderin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile birlikte verimli bir eğitim-öğretim dönemi geçiren öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular.

Temaşalık İlkokulu ve Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen karne törenlerinde Kaymakam Özderin ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydemir öğrencilere karnelerini ve okuma kitaplarını vererek iyi tatiller diledi.