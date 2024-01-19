Karnesini alan çocuklar Matematik Müzesinde bir araya geldi

Bilecik’te 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl tatiline giren çocuklar, karnelerini aldıktan sonra Bilecik Belediyesi Matematik Müzesinde buluştu.

Okul döneminde ‘Matematiğe Dokunmayan Kalmasın’ sloganıyla düzenlenen eğitim ve matematik kurslarına katılan çocuklar, bir yandan matematik dersini severek öğrendi diğer yandan yüzlerce sayfa kitap okuma imkânı buldu.

Yeni yıla da kitap okuyarak giren yüzlerce öğrenci, faydalı ve renkli görüntülerin yaşandığı Matematik Müzesinde zamanlarını verimli bir şekilde geçirme imkânı buldu.

Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri tarafından Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi’nde ağırlanan çocuklar, atölye faaliyetleri yanı sıra birbirinden anlamlı çalışmalara katılarak, eğitim dönemini verimli bir şekilde geçirdi.

Dönem sonunda her grup öğrenci, en az 20 adet kitap okuyarak, okuma becerisi kazandı ve kelime dağarcığını geliştirdi.