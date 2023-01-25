Karnesini alan öğrenciler Fetih Müzesi'ne koştu

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, soluğu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde aldı. Karnesini getirenlerin ücretsiz giriş yaptığı Fetih Müzesi, öğrencilerle dolup taştı.

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sömestr tatiline giren öğrencileri ağırlıyor. Dönem boyunca ders ve sınav stresi yaşayan öğrencilerin, karnelerini aldıktan sonra gittikleri ilk adres Fetih Müzesi oldu. Karnesini getiren gençlerin ve miniklerin ücretsiz giriş yaptığı Fetih Müzesi’nin dört bir yanı öğrencilerle dolup taştı. Ders kitaplarına ara veren öğrenciler, Fetih Müzesi’ndeki gezileri sırasında birbirinden önemli tarihi bilgileri öğrenirken, müzenin kubbe bölümüne girdiklerinde ise tarihi bir yolculuğa çıkarak adeta 1326 yılının Bursa’sına ışınlanıyor. Öğrencilere müze ziyaretinde ayrıca Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın mektubunun yanı sıra sıfır atığın dünyamızın geleceği adına öneminin anlatıldığı dergiler hediye edildi.

Öğrenciler, sömestr tatili süresince karnesini getirerek Fetih Müzesi’ne ücretsiz olarak giriş yapabilecek.