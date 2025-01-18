Karnesini getiren öğrencilere teleferikte yüzde 50 indirim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karnesini getiren öğrenci ve ailelerine, 2 Şubat tarihine kadar Kartepe Teleferiği’nde indirim imkanı sağlıyor.

Eğitim öğretim döneminin ilk yarıyıl tatil döneminde, öğrenci ve ailelerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden jest uygulama geldi. Büyükşehirin, Kocaeli ve Marmara Bölgesi’ne kazandırdığı Kartepe Teleferiği, tatil boyunca hem öğrencilere hem de ailelerine indirimli hizmet verecek. Karnesini yanında getirerek Kartepe Teleferiği’ne binecek öğrencilere yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirim uygulanacak. İndirimli seyahat edecek öğrenciler; doğanın, Sapanca Gölü’nün ve şehir manzarasının eşliğinde Kuzu Yayla’ya çıkacak. İndirimli uygulama 2 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.