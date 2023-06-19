Karneyi alan soluğu Çocuk Köyü'nde aldı

Çocukların “En eğlenceli karne hediyesi” olarak tanımladığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Köyü’nü üç günde 15 binden fazla öğrenci ziyaret ederek doyasıya eğlendi, hiç bilmedikleri yeteneklerini keşfetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın karne hediyesi Çocuk Köyü’ne, çocuklar akın etti. Üç günlük sürede yaklaşık 15 binden fazla öğrenci, Çocuk Köyü’nde eğlenerek “yaza merhaba” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; bayram, sömestr ve eğitim öğretim yılı sonu tatillerinde Çocuk Köyü’nü ücretsiz yaparak çocukları mutlu etmeye devam ediyor. Çocuk Köyü, bu yıl 16-17-18 Haziran günlerinde de çocuklara ücretsiz olarak hizmet verdi. Konforlu ve güvenli bir eğlence merkezi olan Çocuk Köyü’nü, civar illerde yaşayan birçok ailede tercih etti.

Hijyene önem veriliyor

Çocukların sağlığına çok önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, her gün dip bucak temizlik ve Sağlık Bakanlığının önerisi ile belirli aralıklarla mikroplara karşı dezenfeksiyon çalışmalarını da yürütüyor.

Kendimizi keşfettik

Karne hediyesinden yararlanmak için Çocuk Köyü’ne gelen ebeveynler “Çocuklarımıza evde ayırdığımız zaman ile Çocuk Köyü’nde ayırdığımız zaman arasında çok fark var. Evde kalıplaşmış bir hayatın içerisinde yaşıyoruz. Burada ise ebeveynler olarak bizler de çocuklarımızla beraber çocukluğumuzu yaşadık. Çocuklarımızla beraber koştuk zıpladık, eğlendik. Çocuklarımız, buradaki parkurlar sayesinde kendi içlerinde gizlenen birçok yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı buldu. Ayrıca çocukları izlemek için ayrılan bölümde fark oluşturmuş. Rahatlıkla oturduğumuz yerden çocuklarımızı izleyebiliyoruz. Burasının yeninden faaliyete geçirilmesini sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.