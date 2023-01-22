Karneyi getiren bileti alacak

Yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, panel gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sömestr tatili boyunca tüm öğrencilere kapılarını ücretsiz olarak açacak.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın fetih gününün sanal olarak canlandırıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde öğrencileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Sömestr tatili boyunca karnelerini getirip müzeyi ücretsiz olarak ziyaret etme fırsatı bulabilecek öğrenciler, aynı zamanda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşayacak.

Öğrencilere güzel bir hediye sunmak ve tarih bilinci aşılamak amacıyla ‘Karneni Al - Gel’ kampanyasını düzenlediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, yorucu bir eğitim dönemi geçiren öğrencilerimizin yüzlerini gülümsetmek istedik. Evlatlarımızın tatilin tadını doyasıya çıkarabilmesi için çeşitli programlar hayata geçirdik. Tatil süresince karnesini getirerek ücretsiz bir şekilde müzemizi ziyaret edebilecek öğrencilerimiz, Panorama 1326 kutu oyunu, kazı atölyesi ve kum boyama atölyesinden de faydalanacak. Tüm öğrencilerimizi Fetih Müzesi’ne davet ediyorum” dedi.