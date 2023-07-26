Karnı acıkan ayı ailesi yemek bulmak için piknik alanına indi
Bursa'da yavrularıyla piknik alanlarına yiyecek bulmak için inen ayı, görenleri hayrete düşürdü.
Bursa’da yavrularıyla piknik alanlarına yiyecek bulmak için inen ayı, görenleri hayrete düşürdü.
Uludağ’da karnı acıkınca ailesiyle birlikte piknik alanına gelen ayı, çöp konteynerlerinde yemek aramaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlar ayı ve ailesini görünce hayrete düştü. Ayı ve ailesini korkutmamak için uzaktan izleyen vatandaşlar o anları saniye saniye kaydetti.