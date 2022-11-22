Tekirdağ’da ameliyat olan bir hastanın karnından 35 kilogramlık kitle çıktı. Ameliyat öncesi 110 kilogram olan hastanın, ameliyat sonrası kilosu 75’e düştü.

Karın şişliği şikayeti ile Tekirdağ Şehir Hastanesine başvuran hastanın, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra karnında kitle olduğu tespit edilerek ameliyata alındı. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ve Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz’ın yaptığı ameliyat, yaklaşık 2 saat sürdü. Ameliyatta, hastanın karnında oldukça büyük bir kitle olduğunu fark eden doktorlar da durum karşısında şaştı. 35 kilo ağırlığında olduğu değerlendirilen kitle, 2 saat süren operasyonla hastadan alınarak başarılı bir ameliyat gerçekleşmiş oldu.

Ameliyat öncesi 110 kilogram olan hastanın, ameliyat sonrası kilosu 75’e düştü.