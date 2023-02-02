Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış Tatbikat-2023'ün Seçkin Gözlemci Günü başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Kars’ta 16 ülkenin katılımıyla icra edilen “Kış Tatbikat-2023”ün Seçkin Gözlemci Günü başladı.

MSB, tarafından Kars Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’ndaki “Kış Tatbikat-2023”ün Seçin Gözlemci Günü başladı. Cumhuriyet tarihinin en geniş çerçeveli kış tatbikatı olma özelliği taşıyan “Kış tatbikat-2023” 18 Ocak tarihinde icra edilmeye başlanmıştı. 2 bin 113 personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta 16 farklı ülkeden de katılım sağlanıyor.

Türkiye, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan’ın faaliyetlerinin yer aldığı tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı da ayrı ayrı faaliyetlerini icra edecek.

Tatbikata ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılması bekleniyor.