Bilecik’te düzenlenen yemek yarışmasında bir katılımcı Kars’tan getirttiği kaz ile yaptığı yemekle birinci oldu.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi aşçılık bölümü kursiyerleri tarafından Öğretmen Evi’nde dönem sonu etkinlikleri kapsamında yemek yarışması düzenlendi. Kursu veren öğretmenler Nuri Özcan ve Samet Özlü yönetimindeki 19 kursiyerin katıldığı yarışmada birbirinden güzel et ağırlıklı yemekler 5 jüri üyesinin beğenisine sunuldu. Kars’tan getirttiği kaz ile yaptığı içli pilav üzerinde kaz tirit yemeğiyle yarışmada Melek Gören birinci olurken, Nurgül Yılmaz ikinci, Betül Taşçı ise üçüncü oldu.

Evlilik yıldönümünde yarışmada birinci olan Melek Gören, aşılık kursuna ocak ayından beri geldiğini anlatarak, "Ben mutfağa çok yakınım annemden dolayı babamdan dolayı mutfağa çok alışkınlığım var. Buradaki hocalarımı ve kursiyer arkadaşlarımızla büyük bir aile olduk. Çok güzel anılarımız var çok güzel yemeklerimiz çok güzel tatlarımız oldu çok güzel uygulamalarımız oldu. Kardeş gibi buralara kadar geldik. Çok güzel yemekler gördük aynı zamanda bugünde bir yarışma yaptık çok güzel bir yarışmaydı. Adaletli bir yarışmaydı. Arkadaşlarımla beraber birbirinden güzel yemekler tattık. İnşallah hepimiz hakkını vermişizdir. Yemeğim Kars’tan kaz getirttirmiştim, ondan güzel bir uygulama yaptım. Kendimce sunum hazırladım ve birinci oldum. Bugün ikinci bir sürprizde eşimden geldi yıldönümümüzü kutladı" dedi.

Öte yandan dereceye girenlere ödülleri juri üyeleri tarafından takdim edildi.