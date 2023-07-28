Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına araba çarptı

Bursa'da yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araba çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına araba çarptı
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Bursa’da yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araba çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 J 6438 plakalı araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen S.Ç.’yi fark etmedi. Otomobilin çarpması sonucu yere düşen S.Ç., yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.